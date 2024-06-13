Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi Levent Mercan!
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı lacivertlilerin, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi
Giriş: 13.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:27
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Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk transferini yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
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Sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Münir Mercan'ı kadrosuna kattığı aktarıldı.
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TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten 23 yaşındaki sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.