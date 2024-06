Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklamalar...

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

1 milyonun üzerinde öğretmenimiz, 75 binin üzerinde okulumuz var. Yapılan iyi şeyler hiç gündeme gelmiyor. Öğretmenlerin emeklerinin, fedakârlıkların takdiri kimse tarafından yapılmıyor. Bu kadar büyük aile içinde cımbızla çekilerek bir iki küçük haber gündeme getiriliyor. İyi niyetli olan kişilerin doğrudan, anında paylaşılsa bizimle gerekli tedbirleri zaten alırız. Bu tür bilgi eline geçen kimselere il müdürümüz, ilçe müdürümüz, bakanlığımızın basın müşavirliğine ulaştığında problemi çözecek durumdayız. Bu hale gelince yanlış sonuçlara vesile oluyor. Geçen hafta bir öğretmenimiz linç edildi. Olayın detaylarını paylaşmadık. Öğretmenimiz dönem boyunca, bahse konu olan öğrencimizle ilgili anne şefkatiyle yaklaşmış. Öğrencisiyle mezun töreninde. Velilerle görüştük. Bir anda kamuoyunda bir şekilde gündeme getirildi ve öğretmenimiz linç edildi. Yazık değil mi bu öğretmene. Bizi eleştirin tamam da öğretmen arkadaşlarımızın ne günahı var. 180 iş günü boyunca bu insanlar fedakâr bir biçimde sizin, bizim veliler olarak evde ilgilenemediğimiz çocuklarla ilgileniyorlar. Basit bir olay yüzünden... Bütün öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak adına biraz daha hassas davranalım. Biz çözmediysek bizi eleştirsinler ama o arkadaşlarımızın emeklerinin heba oldu. Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş. Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür.

Türkiye öyle bir hale geldi ki artık her alanda kendine ait bir sistematik, çağın kriterlerine uygun parametrelere sahip ülke haline dönüştü. Biz yola çıkarken, kendimize ait, tıpkı diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çağdaş gelişmeleri, uluslararası verileri ele alarak, kendimizin değerlerini de ele alarak uluslararası bir model üretiriz. Yaptığımız şey zaten bizim Türkiye'deki eğitim öğretimle ilgili olarak uluslararası raporlarda bize eleştirileri kaldırarak inşa süreciydi. OECD gibi raporlarda bize yönelik eleştirilerin odağında; eğitim öğretimin beceriye odaklı olmadığı için eleştiriliyorduk. Müfredatımızı revize etmemiz gerekir. Bizim sistemimizle bizim yarışabileceğimiz ülkelerin kazanım sayıları üzerinden yapılan değerlendirmelerde bizimkinin çok ağır olduğu eleştirisi vardı. Kesinlikle fazla yüklüyorduk. Bilgiyi edinmeyle ilgili kolay bir dünyada yaşıyoruz. 1980'li yıllarda lise öğrencisi iken öğretmenlerimizin ödevini yapmak için il halk kütüphanesinde beklerdik. İçeri girip ansiklopedilerden ilgili cildi bulacaktık. Başka öğrencide ise bekliyorduk. Ona ulaşıp, fotokopi alıyorduk. Bizim belki birkaç günde yaptığımız şeyi çocuklarımız 5 dakika içerisinde bilgisayrdan, cep telefonlarından bilgiye erişiyor.

Türklerin tarihini, devletin geçmişini bütün olarak çocuklarımıza veriyoruz dedik diye mi rahatsız oluyorsunuz? Merhametli, erdemli kuşak yetiştirmek istiyoruz diyoruz, ondan mı rahatsız oluyorsunuz? Neden rahatsız oluyorlar, anlamış değilim. Bir program değişikliği yaptık. 'Yapılış sürecinde demokratik katılıma açık olmadınız' deniyor. En sevdiğim eleştiri burası. 2 tavırdan bahsedeceğim. Bir tanesi 'Ben bir şey yapacağım henüz başlamadım, buyrun beraber başlayalım'. İkinci tavır 'Ben yaptım buyrun tartışalım'. Hangisi daha demokratik. Ben birinci tavrı seçtim. 'Buyrun beraber yapalım' dedim. Bana katkı verecek kim varsa. Siyasi parti, STK, üniversite, akademisyenler olabilir. Buyrun gelin beraber yapalım. 2023 Haziran ayının başından itibaren katıldığım her yayında, medyada, sosyal medyada 'buyrun gelin' dedik. Gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ama siz yoksunuz, devam ettim ben. Bir tarih verdim. Bu katılım sürecini tetiklemek istiyordum. Bir daha tarih verdim. Gelmediler sonra 26 Nisan'da ilan ettiğimizde 'Bu süre yetersiz, şimdi değil uzatın, önümüzdeki sene hayata geçirin' dendi. Bu iyi niyetli değil.

Sözlü ile ilgili mekanizma tamamlanınca, bittikten sonra 657 ile ilgili mekanizmalar var. Güvenlik soruşturmaları takvimi var. Bittiği an itibariyle atamalarını yapıp, ailemize katmış olacağız. 20 bin kişiyle ilgili ilgili birimlerden cevaplarımızı almış olacağız. Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yetiştiremezsek yetiştirdiğimiz yerden devam edeceğiz.

ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN ATANMASI

Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz.

"HER SİYASİ PARTİDEN TEMSİLCİLERLE GÖRÜŞÜYORUM"

Türkiye'de yükseköğretime erişim ciddi şekilde kolaylaştı. Şu an biz öğretmen başına düşen öğrenci bakımından uluslararası normları yakalanmış durumdayız. Atanamayan öğretmenlerle ilgili sayı çok büyüdü. Biz her yıl bütçe çerçevesinde en fazla sayısında arkadaşımızı aramıza almak istiyoruz. Benden randevu isteyen, farklı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleriyle görüşüyorum. CHP'li milletvekilleriyle görüşüyoruz. Gölge kabine benzetmesini doğru bulmuyorum. İlgili arkadaşlar benden randevu istediklerinde her daim randevu veriyorum. Muhalefetin dikkatli olması gerekiyor. Bu tür politikaları sosyal medyadan şov yapmak fayda değil zarar verir. Gelsinler, konuşalım. Benim çözmek için çaba sarfetmediğim konu varsa onunla ilgili olarak, meydanda protesto ederseniz çok anlamlı değil. Siyasetle ilgili gelişmelerin dışında söylüyorum bunu. Malum daha önce parlamenter sistemimiz vardı. Dolayısıyla bakanlar parlamenterlerden seçiliyordu. Milletvekillerimizin bakanlarla iletişimi yasama ve yürütmenin birbirine geçmiş hali sistemiyle kolaydı. Şimdi yasama ve yürütmenin kesin çizgilerle ayrılı bir hükümet sistemine sahibiz. Milletvekili arkadaşlarımızla paklamentoda pek görüşme imkanımız yok. Yasama organı içindeki arkadaşlarımızla bu iletişimi farklı ortamlarda devam ettirmemiz gerekiyor. Ben herkese randevu veriyorum.