Son dakika haberi Hakim ve savcıların görev yeri değişti Hakimler ve Savcılar Kurulu 4 bin 9 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari Yargıda 4 bin 229 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

Habertürk Giriş: 13.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:34 facebook

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