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        Son dakika haberi Hakim ve savcıların görev yeri değişti

        Hakimler ve Savcılar Kurulu 4 bin 9 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari Yargıda 4 bin 229 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:34
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        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu 4 bin 9 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari Yargıda 4 bin 229 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

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