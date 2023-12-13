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        Haberler Gündem Yeşilçam’ın o oyuncusu çete operasyonunda gözaltına alındı - Güncel Haberler

        Yeşilçam’ın o oyuncusu çete operasyonunda gözaltına alındı

        İstanbul'da düzenlenen operasyonda Nedim Baybaşin ve 5 adamının gözaltına alındığı olayın detayları ortaya çıktı. Baybaşin ve adamlarının bir otelde yaşanan silahlı saldırıda Osman Göçek ve yabancı uyruklu B.A.'nın vurulması olayı ile ilgili Kafes-18 operasyon kapsamında gözaltına alındı. Göçek'in ayrıca, Yeşilçam'ın oyuncularından biri olan kardeşi Refik Göçek'ten de şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Arkın'ın bazı filmlerinde oynayan oyuncu Refik Göçek'te gözaltına alındı.

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 13.12.2023 - 18:04 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:29
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        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın dün açıkladığı Kafes-18 operasyonunun İstanbul ayağında gözaltına alınan Nedim Baybaşin ve adamlarının yer aldığı soruşturmanın detayları ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre,. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu operasyon kapsamında düzenlenen operasyonda Baybaşin ve 5 adamı yakalandı.

        42 MİLYONLUK İCRALIK ARSA İHALESİ

        Operasyonun, Büyükçekmece’de bulunan bir otel sahibi Osman Göçek ile Özbek uyruklu B.A.’nın silahla yaralandığı olayla ilgili olduğu öğrenildi. İddiaya göre, iki isim 42 milyon lira bedelle icradan satılacak bir arsa yüzünden hedef alındı. Arsalarını icraya kaptıran Osman Göçek geri almak için ihaleye girmek istediği, Baybaşin ve adamlarının zorla engel olmaya çalıştığı iddia ediliyor.

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        YEŞİLÇAM OYUNCUSUNUN KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

        Osman Göçek bu soruşturma kapsamında Yeşilçam’ın eski oyuncularından biri olan kardeşi Refik Göçek’ten de şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Bu şikayet üzerinde kardeşi Refik Göçek’te gözaltına alındı. Refik Göçek Cüneyt Arkın’ın birçok filminde rol aldı. Refik Göçek, ayrıca jaguar filminde ise başrol oynamıştı

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        #Refik Gökçek
        #haberler
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