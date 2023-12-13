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        Kaçırıp döverek etek giydirmeye çalıştılar

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde otomobile bindirip kaçırdıkları Ö.B.´yi (28) dövüp, mini etek giydirmeye çalıştıkları öne sürülen S.K. (28) ile 3 arkadaşı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:30
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        Kaçırıp döverek etek giydirmeye çalıştılar
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde otomobile bindirip kaçırdıkları Ö.B.´yi (28) dövüp, mini etek giydirmeye çalıştıkları öne sürülen S.K. (28) ile 3 arkadaşı gözaltına alındı.

        İlkadım ilçesinde iddiaya göre S. K., tartıştığı Ö.B.'yi, arkadaşları M.G. (24), M.G. (24) ve G.K. (24) ile birlikte otomobile bindirip kaçırdı. Boş bir araziye götürdükleri Ö.B.'yi darbeden 4 kişi mini etek giydirmeye çalıştı. Ö.B.'nin direnmesi üzerine aralarında yumruklu kavga çıktı. Ö.B. aldığı darbelerle baygınlık geçirdi.

        S.K. ve arkadaşları Ö.B.´yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüp bırakarak kaçtı. Tedaviye alınan Ö.B.´nin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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