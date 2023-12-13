Kaçırıp döverek etek giydirmeye çalıştılar

SAMSUN´un İlkadım ilçesinde otomobile bindirip kaçırdıkları Ö.B.´yi (28) dövüp, mini etek giydirmeye çalıştıkları öne sürülen S.K. (28) ile 3 arkadaşı gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde iddiaya göre S. K., tartıştığı Ö.B.'yi, arkadaşları M.G. (24), M.G. (24) ve G.K. (24) ile birlikte otomobile bindirip kaçırdı. Boş bir araziye götürdükleri Ö.B.'yi darbeden 4 kişi mini etek giydirmeye çalıştı. Ö.B.'nin direnmesi üzerine aralarında yumruklu kavga çıktı. Ö.B. aldığı darbelerle baygınlık geçirdi.

S.K. ve arkadaşları Ö.B.´yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüp bırakarak kaçtı. Tedaviye alınan Ö.B.´nin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.