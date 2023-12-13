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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı Tekin Uğurlu'yu vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu! - Güncel haberler

        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!

        İstanbul'da, boş bir arazide 5 yıl sonra cesedine ulaşılan iş insanı Tekin Uğurlu cinayetiyle ilgili sanıkların cezası belli oldu. Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'e müebbet hapis cezası verildi. Duruşma çıkışında Tekin Uğurlu'nun yakınları, Melikşah Kalkan´ın avukatı Barış Kalkan´a saldırdı. Saldırı sonrasında avukat Barış Kalkan yaralanırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:53
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        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
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        İstanbul Pendik'te, iş insanı Tekin Uğurlu, 2018 yılında kaybolduktan sonra 2022 yılında cesedi bulunmuştu.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

        DHA'da yer alan habere göre cesedin bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit hakkında müebbet hapis cezası istenmişti.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

        Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit cezaevinden getirildi. Duruşma salonunda Tekin Uğurlu´nun yakınları ve avukatları hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit´in müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

        DURUŞMA SONRASI AVUKATA SALDIRI

        Duruşma sonrasında Melikşah Kalkan´ın avukatı Barış Kalkan´a, Tekin Uğurlu´nun yakınları saldırdı. Güvenlik ve polislerin araya girmesi sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı sonrasında Barış Kalkan yaralanırken, diğer avukatlar Melike Dişli Kalkan ve Mehmet Çimen hafif şekilde yaralandı.

        4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılığa ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

        GEREKÇE ŞÖYLE AÇIKLANDI

        Hakimlik tutuklama gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: "Kamu görevini ifa etmek üzere bulunan avukatlar Barış Kalkan, Melike Dişli Kalkan ve Mehmet Çimen´in kasten yaralanmaları olayıyla ilgili yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere; şüphelilerin iştirak iradesiyle hareket ederek kamu görevini ifa etmekte olan müşteki avukatları adaletin tecelli ettiği yer olan adliye koridorlarında kasten yaraladıkları, şüphelilerin bu eylemleri neticesinde avukat Barış Kalkan'ın vücudunda ayrıca kemik kırığı oluştu."

        Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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