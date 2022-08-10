4.5 yıl önce kaybolmuştu! 3 parçaya ayırıp gömmüşler! 0:00 / 0:00

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul'da yaşayan ve Galatasaray Kongre üyesi olan iki çocuk babası nakliyeci Tekin Uğurlu, 8 Ocak 2018’de esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Uğurlu’nun yakınları emniyete bilgi verince Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği çalışma başlattı. O dönem polisin yaptığı çalışmada bir ize ulaşılamadı. Ancak ekipler olayın peşini bırakmadı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyete yapılan yeni bir ihbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmaların ardından Uğurlu’nun en son görüştüğü M.K. ile M.K.'nın annesi, babası ve eşi ile bir kişi daha gözaltına alındı.

KADAVRA KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI

Yakalanan şüpheliler hakkında emniyette işlem yapılırken, polis Pendik’teki bazı noktalarda arama yaptı. Kadavra köpeği kullanılarak yapılan aramada farklı noktalarda, Uğurlu’ya ait olduğu belirtilen kemikler bulundu.

PARÇALARA BÖLÜP GÖMÜLMÜŞ

Kemiklerin farklı noktalarda toprak altında bulunması üzerine, cansız bedenin parçalanarak toprağa gömüldüğü öne sürüldü.

ÖLDÜRÜP GARAJDA PARÇALADI İDDİASI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nin çalışmaları cinayetle ilgili bazı detayları da ortaya koydu. Polisin ulaştığı bilgilere göre, Tekin Uğurlu, arkadaşı olan M.K.’ya bir miktar borç para vermişti. Alacak verecek meselesi sebebiyle ikili arasında sorun yaşandı.

İddialara göre yaşanan bu sorun yüzünden Uğurlu, M.K. tarafından öldürüldü. Tekin Uğurlu’yu öldürdüğü iddia edilen M.K.’nın, cesedi garajında 3 parçaya ayırdığı ve Pendik’teki boş alana gömdüğü öne sürüldü.

LUMİNOL İNCELEME YAPILDI

Şüphelinin HTS kayıtları üzerinden de değerlendirmeler yapan polis, evde ve garajda luminol inceleme yaptı. Kan izi incelemesi yapılan evde bazı fayans ve iç malzemelerin değiştiği öğrenildi. Şüphelinin cesedi taşıdığı iddia edilen otomobili de sattığı öğrenildi. Polisin o araç üzerinde de inceleme yaptığı bilgisine ulaşıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyette konuyla ilgili ifadeleri alınan şüphelilerin suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler elde edilen deliller doğrultusunda adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. ve babası B.K. tutuklandı.