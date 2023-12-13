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        Haberler Magazin Yeşilçam'ın duayen yönetmenlerinden Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti - Son dakika magazin haberleri

        Yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

        Yeşilçam'ın duayen yönetmenlerinden Yılmaz Atadeniz 91 yaşında vefat etti. Acı haberi Zafer Algöz duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:12
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        Türk sinemasının acı kaybı... Yönetmen Yılmaz Atadeniz, 91 yaşında hayata veda etti. Kovid 19 teşhisi konulan Atadeniz, ciğerlerinde enfeksiyon oluşunca yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtatılamadı.

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        Acı haberi Zafer Algöz, "Yeşilçam'ın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.

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        YILMAZ ATADENİZ HAKKINDA

        Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Yılmaz Atadeniz, kurgucu ve film yönetmeni olan ağabeyi Orhan Atadeniz‘in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosu'nda çalışmaya başladı.

        Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer alan Yılmaz Atadeniz, Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yaptı. 1988‘den beri Film Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu’nda görev alan Atadeniz, 1989’da II. Ankara Film Festivali ve 1992 ‘de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığı'nı üstlendi.

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        2007'de SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Yılmaz Atadeniz, 2008'de 45'inci Antalya Film Festivali'nde, 2012'de ise Konya Selçuk Üniversitesinde Onur Ödülü'ne layık görüldü.

        #Yılmaz Atadeniz
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