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        Samsun merkezli 3 ilde 'Kafes Operasyonu'; 4 gözaltı

        SAMSUN merkezli İstanbul ve Bursa´da düzenlenen eş zamanlı 'Kafes Operasyonu'nda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:30
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        Samsun merkezli 3 ilde 'Kafes Operasyonu'; 4 gözaltı
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        SAMSUN merkezli İstanbul ve Bursa´da düzenlenen eş zamanlı 'Kafes Operasyonu'nda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; polis ekiplerince 'silah ve mühimmat ticareti/ kaçakçılığı' soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul ve Bursa´da 'Kafes Operasyonu' düzenledi. Yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, 221 tabanca gövdesi, 6 bin 445 namlu, sürgü, mekanizma, yay, mandal, pim, mil, horoz, iğne, çıkarıcı, dan oluşan tabanca parçaları, 1 telsiz, 104 tabanca fişeği, 21 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 196 tüfek fişeği, 2 kılıç, 2 mengene, 3 matkap ve çok sayıda matkap ucu, 2 taşlama makinesi, 1 demir testere, 1 el motoru, 23 sentetik ecza hap ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan ara yakalamalarda ise 12 tabanca, 70 tabanca fişeği, 10 uzun namlulu silah fişeği ve çeşitli silah parçalarına el konuldu. Olayla ilgili S.A., C.A.M., Ö.A. ve L.A. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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