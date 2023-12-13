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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İhracatçı şirketleri ne şahlandırabilir? - İş-Yaşam Haberleri

        İhracatçı şirketleri ne şahlandırabilir? Swap hattı ne zaman açılır?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Trive Yatırım Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci oluyor. Enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikasının şirketlerin bilançosuna etkisini değerlendiren Çitilci, yeni politikanın hangi sektörleri öne çıkarmasını beklediği yönündeki fikirlerini paylaşıyor. Yüksek faizin hangi sektör ve şirketleri zor durumda bırakacağını değerlendiren Çitilci, ABD ve Euro bölgesindeki gelişmelerin ihracat yapan şirketlere etkisini de masaya yatırıyor. Borsa için önemli adımlardan birisi olacak yabancı yatırımcılar ile yapılan swap işlemlerinin ne zaman yeniden hayata geçirileceğine dair tahminini açıklayan Çitilci, 11 Ocak 2024'te ABD'de yapılması beklenen yatırımcı toplantılarının borsa ve ekonomi açısından ne anlama geldiğini yorumluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:59
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        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Trive Yatırım Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci oluyor. Enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikasının şirketlerin bilançosuna etkisini değerlendiren Çitilci, yeni politikanın hangi sektörleri öne çıkarmasını beklediği yönündeki fikirlerini paylaşıyor. Yüksek faizin hangi sektör ve şirketleri zor durumda bırakacağını değerlendiren Çitilci, ABD ve Euro bölgesindeki gelişmelerin ihracat yapan şirkete etkisini de masaya yatırıyor. Borsa için önemli adımlardan birisi olacak yabancı yatırımcılar ile yapılan swap işlemlerinin ne zaman yeniden hayata geçirileceğine dair tahminini açıklayan Çitilci, 11 Ocak 2024'te ABD'de yapılması beklenen yatırımcı toplantılarının borsa ve ekonomi açısından ne anlama geldiğini yorumluyor.

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        YABANCI GELECEK KİME YARAYACAK?

        Borsa İstanbul'un beklenen olumlu global ve yerel ekonomik gelişmelere rağmen neden düştüğüne ilişkin tahminlerini aktaran Çitilci, 2024'te borsa şirketlerinin karlarını etkileyecek gelişmeleri sıralarken beklenen yabancı yatırımcı ilgisinin hangi şirket ve sektörlere yarayacağını ortaya koyuyor. Çitilci bu doğrultuda bankalar, holdingler, perakendeciler ve yazılım şirketlerinin yanı sıra savunma sanayi şirketlerinin temel rasyolarını değerlendiriyor.

        HANGİ ŞİRKETLER PARLAYAN YILDIZ OLACAK?

        Emtia, enerji ve beyaz eşya sektörlerini ele alan Çitilci, sıkı para politikası ve yüksek faizin hangi şirket ve sektörleri olumsuz etkileyebileceğine dair değerlendirmelerde bulunurken borsada 2024'ün parlayan yıldızı olabilecek şirketleri de tahmin ediyor.

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