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        Samsun'da minibüsün çarptığı kişi öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:14 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:21
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        Samsun'da minibüsün çarptığı kişi öldü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Osman C. idaresindeki 55 AKS 504 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk'e (35) çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Öztürk'ün cesedi incelemenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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