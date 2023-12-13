Samsun'da minibüsün çarptığı kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Osman C. idaresindeki 55 AKS 504 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk'e (35) çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cesedi incelemenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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