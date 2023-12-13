Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, iki grup arasında sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın 5 şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi İnce Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.B. (19), Ö.F.A. (16), Y.E.Ö. (17), M.B.B. (19) ve A.E.B. (18), sokak ortasında tartıştıkları Ö.K. (26), M.T. (21) ve A.M.Ç.'yi (17) pompalı tüfekle ateş açarak yaralayıp, ardından taksiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.