Son dakika haberi Kulüpler Birliği Toplantısı sona erdi! Ali Koç açıklamalarda bulundu Kulüpler Birliği Vakfı, MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa eden Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırması ve ardından yaşanan gelişmeler üzerine toplanmıştı. Liglerin ertelenmesi ve başlangıç tarihinin belirlenmesi üzerine konuşan Büyükekşi'nin ardından gözler de kritik toplantıya çevrildi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

TFF, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırması sonrasında ligleri erteleme kararı almıştı.

Federasyon yönetim kurulu bugün bir araya gelerek ligler için yol haritası çıkarırken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de liglerin 19 Aralık'ta başlayacağını, erteleme maçlarının ise 10 Ocak'ta oynanacağını duyurdu.

Yaşanan gelişmeler üzerine gözler de Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına çevrilirken toplantının ardından başkan Ali Koç şu açıklamalarda bulundu: Şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle "Uzun bir toplantı oldu. Pazartesi akşamı hepimizin gözü önünde yaşanan olaylar, tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Aynı zamanda ülke futbolunun marka değerine zarar verilmiştir. Böyle bir şiddet içeren olayın amasız fakatsız olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Halil Umut Meler'in yaşadıkları hepimizin içini acıttı. En çok da ailesinin içini acıtmıştır. Kendisine ve kıymetli ailesine çok geçmiş olsun. Önemli olan Türkiye'nin bir numaralı hakeminin sağlığına kavuşması ve o anın şoku, üzüntüsüyle aldığı kararı gözden geçirerek yeşil sahalara dönmesidir." "Türkiye'nin en önemli hakemi..." "Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşmasını ve yeşil sahalara dönmesini istiyoruz. Türkiye'nin önemli hakeminin kararını gözden geçirip, sahalara dönmesini diliyoruz." "Gün büyük bir cesaretle birikmiş sorunların üzerine gitme ve bir daha benzerlerinin yaşanmaması için ne adım atmak gerekiyorsa onu atma günüdür. Buralara nasıl geldiğimizi iyi anlamamız lazım. TFF, MHK, hakemler, kulüpler, taraftarlar, oyuncular, teknik direktörler... Hepimiz bu son yaşananlardan sonra Türk futbolunun nereye geldiğini düşünmek zorundayız."

"TFF'nin suçlayıcı tavrı kabul edilemez" "TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım. Sayın Büyükekşi'nin Gaziantep Kulübü'nde başkan olduğu dönemdeki açıklamalarına göz atmanızı rica ediyorum. Burada bir tutarsızlık var." "Türk futbolu artık yarışma değil, çatışma; hatta ayrıştırma noktasına gelmiştir. Bu durum toplumumuza zarar vermektedir. Ülkenin birlik ve beraberliği, huzuru her türlü rekabetten çok çok önemlidir. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimiz olmalıdır. Zaten birlik ve beraberliği bozan bir sürü unsur varken, futbol bunların başında gelmemelidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kararlılıkla adımlar atmalıyız." "Başta TFF olmak üzere, kimsenin yaptığı yanına kâr kalmamalıdır." "Bu aşamada asla yapılmaması gerekenler sorumluluğu başkalarına yıkmak, kendi sorumluluklarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu talihsiz olayı fırsat olarak kullanmaktır." "Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz" "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak toplantıya katıldı. Olayların buraya gelmesiyle ilgili iki sorun üzerinde duruldu. Adil rekabet ve finansal sorunlar. Sayın Bakan'ın sorunları bizden duymasını kıymetli buluyoruz. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı'ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Sorunlar giderene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sık sık görüşülmesi gerektiğini tespit ettik. Sorunların giderilmesi için tüm inisiyatifi alacağız ve çalışmaları başlatacağız." "UEFA, FIFA ve İngiltere'ye teşekkür eden TFF Başkanı, kulüplere, teknik direktörlere ve oyunculara teşekkür etmemesi, çok şeyi ifade ediyor. Başkanlar bunu dile getirmemi özellikle istedi."

"Büyükekşi'nin istifası gündemde değil" "Mehmet Büyükekşi'nin istifasının istenmesiyle ilgili bir şey gündeme gelmedi. TFF'den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF, MHK değişiyor ama sorunlar değişmiyor. Adil rekabet olmamasının ana kaynağını hepimiz biliyoruz. TFF bir irade göstereceğini bize iletti, bakalım ne olacak." "Erteleme kararı bize sorulmadı" "Erteleme kararında kulüp başkanlarına sorulmadı. Süresiz erteleme kararı... Maçlar hemen Salı günü başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Sonrasında aklı selim kazandı. "Fenerbahçe'nin takım otobüsü kurşunlandı. 50 kişi vardı otobüste. Viyadükte kurşunlandı. Hala faili meçhuldür. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbıdır. Defalarca söyledim. Orada bile maçlar oynandı. 'Fenerbahçe sahaya çıkmazsa cezalara katlanır' dendiği bir ortamda süresiz erteleme kararı acele verilmiş bir karardır. Ama saygı duymak zorundayız." "Hakemlerin yaptığı açıklamalar kulüplerde rahatsızlığa yol açtı" "Hakemlerin hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakemliğin durumu ortada. Devre arasında çok ciddi radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimuma indirilmesi için bir yol haritası olduğu anlatıldı. TFF de bize bu hakemlerle gitmeyeceğini defalarca söyledi. Şimdi TFF hangi noktada göreceğiz. Bu işi haftalardır konuştuk. Hakem atamaları için Almanya'ya gidildi, yeni sistem getirileceği söylendi. Bekliyoruz. TFF bir ara 'Bu hakemler bizi de mi yemek istiyor?' kuşkusu yaşadı. Hakem sorunu devam ediyor." "Passolig mümkünse kaldırılsın dedik. Yeni bir ihaleden ziyade mümkünse tamamen kaldırılmasını istedik."

"Bu konuda devletimizden yardım istedik" "Passolig'in %16'lara çıkan bir maliyeti var. Kolluk kuvvetlerimizin mesai dışı çalışması ve onlara ödenen yevmiyeler. Özel güvenlik de tutuyoruz, bunlar bizim için çok büyük masraflar. Bu konuda devletimizden yardım istedik. Bir konser olduğunda, seçimlerde partiler polisler için para veriyor mu? Bunu bilemiyorum. Devletimizden yardım istedik. Çünkü gelirleri bir yere kadar çıkartabiliyoruz ama giderleri azaltmamız lazım.""Son dönemde çok sayıda iddia gündeme geldi. Meşhur Serdar Tatlı mektubu ve hakemliği bırakan Kemal Yılmaz olayları var. Kara para aklamalardan bahsedildi. Eyüpspor başkanı şike teklifi geldiğini anlattı. Sayın Erden Timur, Lale Orta'nın bana görüntüler gönderdiğini iddia etti. İki kulüp TFF'den soruşturma istedi ama hala bir sonuç yok. TFF temizlik istiyorsa, son 6 haftadaki konular ortada. Uygun konjonktür sağlandı. Yeter ki istek olsun."

"Ertelemeler haksızlık" "Bu haftaki maçların Ocak'a ertelenmesi... Rekabette o da büyük bir haksızlık. Kurşunlanmadan sonra maçlar devam etti, biz tehdit edildik. Burada bir duygu patlaması yaşanıyor. Bu Türk futbolu için milat sayılmalı. Biz bu işi çözebiliriz. Hakemler maçlara çıkar, çıkmaz.... Bilemiyorum. Hakemlerle ilgili düşüncemi biliyorsunuz." "Kimin güçlü, kimin korkak olduğunu zaman gösterecek." NE OLMUŞTU? Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti. Koca'ya rekor ceza geliyor! Haberi Görüntüle Marka değerine yumruk! Haberi Görüntüle Türk spor kulüpleri borsada eriyor! Haberi Görüntüle FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı! Haberi Görüntüle "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi" Haberi Görüntüle Faruk Koca tutuklandı! Haberi Görüntüle Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te Haberi Görüntüle Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı Haberi Görüntüle