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        Haberler Spor Futbol Süper Lig FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı! - Futbol Haberleri

        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!

        2018'de Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan PAOK - AEK maçında ev sahibin başkanı Savvides'in sahaya silahla girmesinin ardından FIFA'nın Komşu'ya yaptığı uyarı, Ankara'da Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla yeniden akıllara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:58
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        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
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        Süper Lig'de Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırıp yumruk atarken yaşanan skandalın yankıları devam ediyor.

        Türkiye'de tüm ligler bu olayın ardından süresiz olarak ertelenirken başta hakem camiası olmak üzere futbolun tüm paydaşları ayağa kalktı. Bu olay gözleri dünyada yaşanan benzer olaylara çevrilirken akıllara Yunanistan geldi.

        2018'de Yunan Süper Ligi'nde oynanan PAOK - AEK maçında ev sahibinin başkanı Ivan Savvidis, son dakikalarda verilmeyen gole itiraz ederek belinde silahla sahaya girmişti. Savvidis'in hakeme "Sen öldün" tehdidinde bulunduğu ortaya çıkarken yarıda kalan maç AEK lehine hükmen galibiyetle tescil edilmiş, başkana da 3 yıl men verilmişti.

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        FIFA'DAN MEN UYARISI GELMİŞTİ

        Tüm bunlar yaşanırken Yunanistan'da yaşanan futbol sahalarındaki diğer olayların da etkisiyle FIFA'dan Komşu'ya uyarı gelmişti.

        FIFA'nın, her türlü şiddetin ortadan kaldırılması yönünde uyardığı ve aksi taktirde Yunanistan'ın tüm uluslararası müsabakalardan men edilebileceği yönünde bilgilendirdiği belirtildi.

        Ayrıca FIFA'nın, Yunanistan'da tüm liglerin askıya alınmasını olumlu karşıladığı ve takiplerinin süreceği kaydedildi.

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