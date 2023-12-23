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        Samsun'da tütün mamulleri kaçakçılarına operasyon: 30 gözaltı

        SAMSUN´da polisin tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 33 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:50
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        Samsun'da tütün mamulleri kaçakçılarına operasyon: 30 gözaltı
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        SAMSUN´da polisin tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 33 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 176 bin 340 doldurulmuş makaron sigara, 229 bin 400 boş makaron, 332 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 kilo 550 gram nargile tütünü, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 19 manuel sigara sarma makinesi, 215 TAPDK bandrolü, 50 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likiti, 2 ruhsatsız tabanca, 600 fişek ve 1 amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 33 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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