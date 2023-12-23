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        Samsun'da, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeğe itfaiye ekipleri ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:37 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:48
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        Samsun'da, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpek kurtarıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeğe itfaiye ekipleri ulaştı.

        Kızılırmak Nehri'nin Doğankaya Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde suyun içindeki adacıktan köpek sesi geldiğini duyanlar, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, botla giderek köpeği bulunduğu yerde alıp kıyıya çıkardı.

        Köpek, daha sonra serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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