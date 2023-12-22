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        Samsun'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:54 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:56
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        Samsun'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığına dair istihbarat üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda E.B, T.S, R.K, H.Y, N.C.O, R.K, İ.G. ve M.K.E'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Jandarma ekipleri zanlıları gözaltına alırken, kazı aletlerine de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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