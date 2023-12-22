Samsun'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığına dair istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda E.B, T.S, R.K, H.Y, N.C.O, R.K, İ.G. ve M.K.E'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri zanlıları gözaltına alırken, kazı aletlerine de el konuldu.

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