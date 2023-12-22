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        Samsun'da ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:13
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        Samsun'da ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Bahçelievler Mahallesi Kaylar mevkisinde Şevket Ünal'a ait ahırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişiğindeki samanlık ve eve de sıçradı.

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ahırda yapılan incelemede, 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

        Yangın sonucu ahırın yanı sıra samanlık ile evde de hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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