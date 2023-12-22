Samsun'da ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bahçelievler Mahallesi Kaylar mevkisinde Şevket Ünal'a ait ahırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişiğindeki samanlık ve eve de sıçradı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ahırda yapılan incelemede, 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
Yangın sonucu ahırın yanı sıra samanlık ile evde de hasar oluştu.
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