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        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 00:27 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:27
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        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.T, kendisine ait ikametinin önünde bulunan otomobilinin yerinde olmadığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık şüphelisi güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.

        Hırsızlık şüphelisi S.A, ilçe merkezinde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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