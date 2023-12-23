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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 33 zanlı yakalandı

        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:30
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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 33 zanlı yakalandı
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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon yürütüldü.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 176 bin 340 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 229 bin 400 boş makaron, 332 kilogram kıyılmış tütün, 3 kilo 550 gram nargile tütünü, 20 sigara sarma makinesi, 215 TAPDK bandrolü, 50 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likidi, 2 ruhsatsız tabanca, 600 fişek ve amaç dışı bıçak ele geçirildi.

        Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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