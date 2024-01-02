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        Otomobil refüje çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        SAMSUN´un Canik ilçesinde B.Ç.´nin (29) sollama yapmak isterken kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Kazada Erhan Üren (26) hayatını kaybetti, eniştesi B.Ç. ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:20
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        Otomobil refüje çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        SAMSUN´un Canik ilçesinde B.Ç.´nin (29) sollama yapmak isterken kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Kazada Erhan Üren (26) hayatını kaybetti, eniştesi B.Ç. ise yaralandı.

        Kaza, dün Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Ankara Bulvarı´nda meydana geldi. B.Ç.´nin sollama yaparken kontrolünü yitirdiği 52 AEL 428 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, sürücü B.Ç. ve yanındaki kayınbiraderi Erhan Üren ağır yaralandı. B.Ç., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye, Üren ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Üren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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