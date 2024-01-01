Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde yılbaşı denetimleri sırasında üzerlerinde ve bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde yılbaşı denetimleri sırasında üzerlerinde ve bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı denetimi uygulaması kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta bulunan B.B, M.O. ve S.O.'nun üstünde ve araçta yapılan aramalarda 8 gram kubar esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

        Benzer Haberler

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
        Havza Kaymakamı Ayvat görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutl...
        Havza Kaymakamı Ayvat görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutl...
        Havza'da AGD'den Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı
        Havza'da AGD'den Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı
        Samsun'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
        Samsun'da jandarma ekipleri yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı
        Samsun'da jandarma ekipleri yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı
        Samsun'da askeri alanda tellere takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Samsun'da askeri alanda tellere takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı