Samsun'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde yılbaşı denetimleri sırasında üzerlerinde ve bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde yılbaşı denetimleri sırasında üzerlerinde ve bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı denetimi uygulaması kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan B.B, M.O. ve S.O.'nun üstünde ve araçta yapılan aramalarda 8 gram kubar esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.