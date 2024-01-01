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        Bafra'da sabah namazında şehitler için dualar edildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BAFİMDER) öncülüğünde sabah namazında buluşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:35
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        Bafra'da sabah namazında şehitler için dualar edildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BAFİMDER) öncülüğünde sabah namazında buluşuldu.

        Bafra Büyük Camii'nde toplanan STK temsilcileri ve üyelerince şehit ve gaziler ile İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatlarını kaybeden siviller için dualar edildi.

        Programa, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İmam Hatipler Derneği Bafra Şubesi (ÖNDER), Bafra İHH Şubesi, Memur-Sen, Filistin'e Destek Platformu, Bafra Din Görevlileri Derneği, Yavuz Selim Vakfı ve Bedesten Esnaf Grubu, Sabah Namazı buluşmasına destek verdi.

        Program sonunda cemaate ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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