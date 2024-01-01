Havza'da AGD'den Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı Samsun'unHavza ilçesinde Havza Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin fethinin 1393. yılı dolayısıyla Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Samsun’unHavza ilçesinde Havza Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin fethinin 1393. yılı dolayısıyla Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi.

Program öncesi katılımcılar, öğrencilerin yaptığı İsrail’in Filistin’e zulmünü konu alan resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan AGD Havza İlçe Başkanı Şükrü Sağlam, her yıl Mekke’nin fethini kutlamak amacı ile düzenledikleri programı bu yıl İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü zulme sessiz kalmamak ve mazlum Filistin halkının yanlarında olduklarını göstermek adına Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi ismi ile düzenlediklerini belirtti.

Sağlam, “Dünyaya yeniden yön verecek gençlerin yetişmesi, yine bizim vesilemiz ve azmimiz ile olacaktır. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinmiş, her türlü sıkıntıya sabreden bir nesil için çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Demir ise Mekke'nin fethini, Kudüs’ün İslam tarihi ve Müslümanlar için önemini anlattı.

Slayt gösterileri, şiir ve ilahi dinletilerinin sunulduğu gecede Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenler öğrenciler ödülleri Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından takdim edildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Saffet Ergin, AGD Havza Temsilcisi Şükrü Sağlam, davetliler ile vatandaşlar katıldı.