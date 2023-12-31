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        Samsun'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde karşı şeride geçen hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:07
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        Samsun'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde karşı şeride geçen hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Atatürk Bulvarı Samsunspor Nuri Asan Tesisleri mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AKD 568 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak karşı şeride geçerek 55 AJF 683 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan hafif ticari aracın sürücüsünü Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza sonucu trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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