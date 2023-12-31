Samsunspor yılın son antrenmanını gerçekleştirdi
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular pas çalışması ve dar alan oyunun ardından yılın son antrenmanını tamamladı.
DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ
2023-12-31 15:52:17
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.