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        Samsunspor yılın son antrenmanını gerçekleştirdi

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:55
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        Samsunspor yılın son antrenmanını gerçekleştirdi
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        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular pas çalışması ve dar alan oyunun ardından yılın son antrenmanını tamamladı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

        2023-12-31 15:52:17

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