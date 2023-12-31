Samsunspor yılın son antrenmanını gerçekleştirdi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular pas çalışması ve dar alan oyunun ardından yılın son antrenmanını tamamladı.

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

2023-12-31 15:52:17