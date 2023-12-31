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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten yeni yıl mesajı - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten yeni yıl mesajı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:10
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        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.

        Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.

        2024 yılı;

        •Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,

        •Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı,

        •Kur korumalı sistemin sonlandığı,

        •Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı,

        •Bütçe disiplininin tesis edildiği,

        •Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.

        Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.

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