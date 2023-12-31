Yeni yıla SHOW TV'de 'Güldür Güldür Show' ile 'Güldür Güldür' girilecek

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Hani bir inanış vardır; "Yeni yıla nasıl girersen, senin için bütün yıl öyle geçer" diye...

SHOW TV'de bu akşam yayınlanacak olan ‘Güldür Güldür Show’un 'Yılbaşı Özel Bölümü', yeni yıla; bir hayli keyifli girmek için nokta atışı olacak.