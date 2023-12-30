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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Erdoğan (67), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:10
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        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Erdoğan (67), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Altınay kavşağında meydana geldi. Kemal K. (35) yönetimindeki 55 AGV 773 plakalı hafif ticari araç, İsmail Erdoğan yönetimindeki 55 N 557 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Erdoğan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Hafif ticari aracın sürücüsü Kemal K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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