Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıtasından yılbaşı denetimi Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yılın son günlerinde vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı iş yerlerinde denetimlerini yoğunlaştırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yılın son günlerinde vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı iş yerlerinde denetimlerini yoğunlaştırıldı.

Zabıta ekipleri, yılın son günlerinde alışveriş yoğunluğuna paralel olarak denetimlerini sıklaştırdı. Son bir haftada 50 zabıta personeliyle 500 iş yerinde yapılan denetimlerde fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında uyumsuzluğun olup olmadığına bakıldı.

Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler hakkında tutanak tutulup ilgili kurumlara iletiliyor.

Zabıta Daire Başkanlığı Özel Güvenlik ve Koordinasyon Şube Müdürü Cemil Köksal, ekipleriyle yoğunluk yaşanan çarşı ve pazarlarda vatandaşın daha rahat alışveriş yapması için kaldırımların işgal edilmemesi, seyyar faaliyetlerin gösterilmemesi ve dilencilik yaparak vatandaşların rahatsız edilmemesi gibi konularda denetim ve kontrollerinin devam ettiğini belirterek, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.