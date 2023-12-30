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        OMÜ'de sanat yarışması sergisi düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Reeder iş birliğinde, "Reeder Sanat Yarışması Sergisi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:15
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        OMÜ'de sanat yarışması sergisi düzenlendi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Reeder iş birliğinde, "Reeder Sanat Yarışması Sergisi" gerçekleştirildi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, OMÜ ile Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder arasında imzalanan "Reeder-OMÜ Sanat ve Tasarım Akademisi" protokolüyle öğrencilerin sanatsal yönden gelişmesi, hayal güçlerini zenginleştirmeleri, düşünme yeteneklerinin güçlenmesi, yaşama bağlılıklarının artması, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmeleri için teknik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanıyor.

        Bu kapsamda OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, genç ressam adaylarının yeteneklerini ortaya çıkarılması hedeflendi.

        Yarışmada resim alanında Seçkin Çoban birinci, Havvanur Yaşar ikinci, Melis Höner ise üçüncü oldu, Aleyna Musaoğlu ve Özlem Katırcıoğlu ise mansiyona layık görüldü.

        Seramik ve cam alanında ise Yaren Hacer Ertek birinci, Eray Çoksert ikinci, Rabia Kara üçüncülüğü elde etti, Buse Özdemir da mansiyon ödülü aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, üniversite ve sanayi iş birliklerini önemsediklerini belirtti.

        Sadece sanatsal faaliyetlerle sınırlı kalmamak için Reeder ile iş birliği içinde yeni dönemde yeni projeler gerçekleştireceklerini aktaran Eren, "Yarışma kavramının sadece bir branşı değil, aksine bir toplumun tüm yönlerini kapsayan bir dinamik olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle, başarıyı sadece tek bir alanda değil, teknoloji, sanat ve bilim dallarında bir bütün olarak yakalamamız gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Sergiye 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan, öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Tomak, Doç. Dr. Tarık Yazar, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ayvaz Tunç ile Reeder Kurumsal İlişkiler Direktörü İclal Erkan da katıldı.

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