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        Yakakent'te asayiş uygulaması yapıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde asayiş uygulaması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:19
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        Yakakent'te asayiş uygulaması yapıldı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde asayiş uygulaması düzenlendi.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada 0,8 gram uyuşturucu ile kullanım aparatı ele geçirildi, 1 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Durdurulan bir araçta ise mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz tespit edilmesi üzerine araç sahibine 4 bin 64 lira idari para cezası verildi, cihaz da söktürüldü.

        İl genelinde can ve mal güvenliğinin temini için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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