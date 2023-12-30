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        Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:40
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        Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.K, aralarında husumet bulunan Volkan Ş'ye, Bereket Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, ardından da Fikret Ş'ye Orta Mahalle'deki balık pazarında tabancayla ateş etti.

        Yaralanan ve akraba olan Volkan Ş. ile Fikret Ş, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Salıpazarı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Volkan Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan Volkan Ş'nin, Sarıhasan Mahallesi Muhtarı Gürsel Ş'nin oğlu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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