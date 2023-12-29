Samsunspor Kulübü: Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz

SAMSUNSPOR Kulübü, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından Samsunspor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 19 Mayıs Stadı'nan akşam çekilmiş fotoğrafını, "Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz" ifadeleriyle paylaşan Kırmızı-Beyazlı kulüp, Süper Kupa'nın Samsun'da oynanmasını talep etti.

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Murat SANDIKÇI

2023-12-29 23:28:13

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