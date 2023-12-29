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        Samsunspor Kulübü: Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz

        SAMSUNSPOR Kulübü, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:30
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        Samsunspor Kulübü: Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz
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        SAMSUNSPOR Kulübü, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından Samsunspor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 19 Mayıs Stadı'nan akşam çekilmiş fotoğrafını, "Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz" ifadeleriyle paylaşan Kırmızı-Beyazlı kulüp, Süper Kupa'nın Samsun'da oynanmasını talep etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Murat SANDIKÇI

        2023-12-29 23:28:13

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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