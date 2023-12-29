Erden Timur'dan Süper Kupa açıklaması: Ülkeye dönüyoruz, açıklama yapılacak
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'yle oynanması planlanan Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldıklarını ve ülkeye dönüşü planladıklarını açıkladı. Timur, iki kulübün ortak açıklama yapacağını da duyurdu
ccelik@haberturk.com
Giriş: 29.12.2023 - 21:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:41
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 20.45'te başlaması planlanan Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali ertelendi!
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Habertürk'ten Çağatay Çelik'e yaptığı açıklamada ülkeye dönüş kararı aldıklarını ve ortak açıklamanın yapılacağını duyurdu.