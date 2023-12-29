Beşiktaş'ta Bailly'nin sözleşmesi feshedildi!
Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Eric Bailly ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz."
8 MAÇTA SÜRE BULDU
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda toplamda 8 maçta süre buldu.
Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından 3 farkı nedenden dolayı 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kaldı.
Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
1.5 MİLYON EURO KASADA KALDI
Bailly'nin sözleşmesinin feshi ile kazanacağı 2.5 milyon Euro'nun 1.5 milyon Euro'su kasada kaldı.