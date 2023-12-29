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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı

        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı

        Osmaniye'de 7 aylık hamile eşini bıçaklayan adam, içinde olduğu aracı uçuruma sürürek intihara girişti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:28
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        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evde tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) bıçakla öldüren Salim Koyuncu (29), otomobilini 50 metrelik uçuruma sürerek intihar girişiminde bulundu. Cinayet şüphelisi koca, hastaneye kaldırıldı.

        HAMİLE EŞİNİ BIÇAKLADI

        Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Salim Koyuncu ve 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu, henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı.

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        Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Koyuncu, hamile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra otomobiline binip, kaçtı. Kavga seslerini duyup eve gelen komşuları, Hediye Koyuncu'yu kanlar içinde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, olayı ihbar etti. Eve gelen sağlık ekibi, Hediye Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP OTOMOBİLİNİ UÇURUMA SÜRDÜ

        Hamile eşini öldüren Salim Koyuncu, otomobilini evinin yaklaşık 15 kilometre uzağında Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde uçuruma sürdü. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan Salim Koyuncu'nun Beni kurtarmayın diye bağırdığı öğrenildi. Hamile karısını bıçaklayan koca, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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