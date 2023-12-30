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        Samsun Emniyetinden İlkadım ve Canik'te eğitim ve bilgilendirme çalışması

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İlkadım ve Canik'te vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:00
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        Samsun Emniyetinden İlkadım ve Canik'te eğitim ve bilgilendirme çalışması
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İlkadım ve Canik'te vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Bilgilendirme toplantılarında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık, hırsızlık, KADES gibi konularda ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki önemi aktarıldı.

        Toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında halk eğitim merkezleri ve okullar ziyaret edildi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde ekiplerce broşürler dağıtıldı.

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