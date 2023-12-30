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        Samsun'da yılbaşı tedbirleri alındı

        Samsun'da genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla bir dizi tedbir alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:18
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        Samsun'da yılbaşı tedbirleri alındı
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        Samsun'da genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla bir dizi tedbir alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için kalabalık alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda, şehir içerisinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce özellikle sokak aralarında oluşabilecek olayların engellenmesi amacıyla sorumluluk bölgesinde 31 Aralık günü ve gecesi 372 ekip, 114 noktada yaya devriye, 5 hava aracı, 2 deniz aracı, 6 dedektör köpek, il ve ilçe girişlerinde oluşturulan 54 uygulama noktası olmak üzere toplam 2 bin 299 personelle emniyet tedbiri alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde asayiş tedbirleri kapsamında 141 asayiş timi, 7 motosikletli asayiş timi, 8 jandarma suç araştırma timi, 1 TEM timi, 2 KOM timi, 2 istihbarat timi, 1 komando timi, 6 köpek unsuru olmak üzere toplam 168 tim ve unsurla 622 erkek, 5 kadın olmak üzere 627 personel görevlendirildi.

        Ayrıca 138 devriye müdahale aracı, 4 motosiklet, 15 sivil araç olmak üzere toplam 153 araç ve 1 dron görev yapacak. Trafik tedbirleri kapsamında ise 45 trafik timi ve 5 motosikletli trafik timi olmak üzere 50 tim ile 115 personel görevlendirildi.

        Yılbaşı gecesi Kavak Çakallı, Terme Miliç, İlkadım Kadamut bölgelerinde Jandarma Asayiş Komando, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ekipleri ve bomba, mayın, narkotik köpek unsurlarının katılımıyla takviyeli yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirilecek. Jandarma sorumluluk bölgesinde toplamda 218 tim ve 742 personelin katılımıyla uygulama yürütülecek.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığınca da yılbaşı gecesi 60 personel ve 2 Sahil Güvenlik botu ile denizde, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile havada, 2 kara aracı ile sahil şeridinde görev icra edilecek.

        Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yılbaşı gecesi il genelinde 4 ekip aracı, 3 nakliye kamyonu, 6 greyder, 4 JCB, 2 yükleyici ve 39 personeliyle dört farklı noktada görev yapacak.

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 10'u çağrı karşılama, 35'i de çağrı yanıtlama olmak üzere toplam 48 personeliyle hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da sorumluluk alanlarında 50 personeliyle yılbaşı yoğunluğu ile ilgili satışların denetimi, fiyat kontrolü ve fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirecek.

        Vatandaşların huzur ve güven ortamını bozacak davranış ve olayları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerinin önem taşıdığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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