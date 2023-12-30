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        Havza Ziraat Odasından hafta sonu ÇKS mesaisi

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 2 Ocak 2024'te sona ermesi ve 1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması nedeniyle hafta sonu mesai yaptıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:24
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        Havza Ziraat Odasından hafta sonu ÇKS mesaisi
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        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 2 Ocak 2024'te sona ermesi ve 1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması nedeniyle hafta sonu mesai yaptıklarını belirtti.

        Genç, yaptığı açıklamada, ÇKS başvurularının 2 Ocak 2024'te sona ereceğini, 1 Ocak Pazartesi gününün ise resmi tatil olduğunu söyledi.

        Bundan dolayı Havza Ziraat Odasının hafta sonu mesai yaptığını aktaran Genç, "ÇKS kaydı olmayan çiftçilerimiz desteklemelerden faydalanamayacak. Çiftçilerimizin bu konuda mağduriyet yaşamamaları için ÇKS'de e-Devlet üzerinden kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor. Ziraat odalarında da ÇKS kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir. Kaydını güncellemeyen çiftçilerimizin tarımsal faaliyeti durdurulacaktır. Böyle olduğu zaman çiftçilerimiz, tarımsal destek alamadıkları gibi almış oldukları tarımsal destekleri de iade etmek zorunda kalacaklar. Güncel kayıt yapıldıktan sonra e-Devlet ya da İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri aracılığıyla kayıt yapmaları gerekiyor." dedi.

        Genç, bugüne kadar odaya kayıtlı çitçilerin yüzde 90'ından fazlasının ÇKS kayıtlarını yaptırdıklarını ya da kayıtlarını güncellediklerini kaydetti.

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