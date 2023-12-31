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Şarkıcı, "Sektörde eskiden mi var olmak zordu yoksa şimdi mi?" sorusunu ise şöyle cevapladı: İkisinin de kendine göre zorlukları var. Günümüzde artık çok sayıda platform var. Bugün ekstra sosyal medya mecralarını destekleyebilecek maddi gücün olması gerekiyor. Çok sayıda üretim yapılıyor ve platformlarda yerini alıyor bu kadar fazla üretimin içinden sıyrılmak zorlu. Eskiden de KRAL TV ve Powertürk dinamiğini desteklemek lazımdı. "O dönem kolaydı, bu dönem zordu ya da o dönem zordu, bu dönem kolay" demek yanlış olur.