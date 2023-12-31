Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini taciz eden Birdal Doğan'ı (40) öldüren Azra E.'ye (18) verilen 8 yıl 4 ay hapsi fazla bularak, cezanın 1'inci Ceza Dairesi'nde bozulmasını talep etti.

DHA'nın haberine göre Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022'de meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları suladığı sırada 3 yıldır kendisini taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

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Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Azra E. hakkında dava açıldı. Erdağ, Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, Azra E.'nin 25 Nisan'da görülen son duruşmasında önce müebbet, sonra 'tahrik' altında öldürme ve 'iyi hal'den 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Azra E. için adli kontrol tedbirlerinin uygulamasının devamını istedi. Karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanınca Azra E.'nin avukatı Sinan Erdağı, temyiz için Yargıtay'a müracaat etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sanığa verilen cezanın yüksek olduğunu belirtip, cezanın 1'inci Ceza Dairesi'nde bozulmasını talep etti.

"EN ÜST ORANDA İNDİRİM YAPILMASINI TALEP ETTİ"

Avukat Sinan Erdağı, "Kars Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlanılan yargılamada, Azra ilk duruşmada tahliye edildi. Olay tarihinde lise öğrencisi olan Azra'ya yargılama sonucunda tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğinden bahisle 8 yıl 4 ay ceza verildi. Bu kamuoyunun vicdanını nispeten yaralayan bir karar oldu. Ceza miktarı çok bulundu. Bu karara karşı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurduk. Maalesef çok kısa bir sürede orada da bu karar onaylandı. Biz de Yargıtay yoluna başvurduk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde tebliğname düzenlenerek dosya, 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı kararı çok buldu, tacizin boyutu, süreci ve sürekliliği nedeniyle Azra için en üst oranda indirim yapılması talep etti. Bu tebliğnameyi önemsiyoruz, benzeri bir durum 'Kadir Şekerci' dosyasında da yaşanmıştı" diye konuştu.