Son dakika: Siyasilerden yeni yıl mesajları! Siyasiler 2024 için ne dedi? Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel yeni yıl paylaşımı

Son dakika: Siyasilerden yeni yıl mesajları! Siyasiler 2024 için ne dedi? Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel yeni yıl paylaşımı

Siyasilerden yeni yıl mesajları 2024 yılına sayılı saatler kala Meclis Başkanı Kurtulmuş ile siyasilerden yeni yıl mesajları geldi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin konusunda yürüttüğü müzakerelerin, bölgede barışın kalıcılığı için değerli bir adım olması dileğinde bulunarak, "Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin konusunda yürüttüğü müzakerelerin, bölgede barışın kalıcılığı için değerli bir adım olması dileğinde bulunarak, "Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Dünyada ve Türkiye'de 2023'te birbirinden önemli, çok farklı hadiselere şahit olduklarına işaret eden Kurtulmuş, mesajında "Bunlardan en önemlisi 'asrın felaketi' olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerde dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı yitirdik. Hepsini rahmetle anıyor, milletimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"2023’te devlet-millet el ele vererek nice sevinçleri de paylaştık, çoğu zorlukların üstesinden de geldik. Ülkemiz için Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılına yakışır önemli adımlar attık." mesajını paylaşan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin yüzde 90'a yakın bir katılım ve yüksek bir demokratik olgunlukla gerçekleştiğini, enerji alanında gaz ve petrol rezervleri keşfi, milli muharip uçak KAAN ve TCG Anadolu gemisinin de aralarında olduğu savunma sanayi atılımları, sporda birçok uluslararası müsabakada kazanılan üstün başarılar, yerli otomobil Togg'un yollara çıkışı gibi birçok gururu yaşadıklarını belirtti.

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"FİLİSTİN, ORTADOĞU BARIŞININ ANAHTARIDIR"

Türkiye'nin her zamanki gibi mazlum ve mağdurların yanında olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Filistin'de barış ve esenlik adına, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM Başkanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız olarak yoğun diplomasi yürüttük. İnşallah Filistin konusundaki müzakerelerimiz de bölgemizde barışın kalıcılığı için değerli bir adım olacaktır. Çünkü Filistin, Orta Doğu barışının anahtarıdır. Aksi takdirde ülkemizin de içinde bulunduğu bereketli hilal bölgesinde kaos sona ermeyecektir. Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024'te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz."

"BAŞARILARI 2024'TE DE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Kurtulmuş, 2023 yılının aile birliğinin ve dayanışmasının değerini yeniden tecrübe ettikleri bir yıl olduğunu belirtti.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti: "Aile değerlerinin; kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların esenliğinin toplumsal barışın özünü oluşturduğuna inanıyoruz. Toplumun kök hücresi olarak gördüğümüz aileyi güçlendirecek, maddi ve manevi imkanlarla destekleyecek projelerin uygulanması, sürdürülmesi gereken önceliklerimizdendir.

Öte yandan, 2024'te devletimizin ve sivil toplumun el ele vererek gençliğimizi sapkın yönelimlere ve her türlü bağımlılığa karşı güçlü kılacak tedbirler alacağına inancım tamdır. Geride bıraktığımız yılda başardıklarımız, Cumhuriyet'imizin ikinci asrının 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı'nın mukaddimesi niteliğindedir. 2023'te aziz milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2024'te de devam ettireceğiz. 2024'ün ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum."

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CHP LİDERİ ÖZEL: İLK HEDEFİMİZ YEREL SEÇİMLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "Bundan beş yıl önce 'martın sonu bahar' dedik, baharı getirdik. Şimdi bahar getiremediğimiz illere bahar getirmeyi, beş yıl önce bahar getirdiğimiz illerde yazı sürdürmeyi, güzel günleri sürdürmeyi vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajını içeren bir video paylaştı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olduğu için herkesin 2023'ten çok umutlu olduğunu belirten Özel, buna karşın 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 2023'te toplumun büyük acılar yaşadığını ifade etti.

Depremlerde 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yüz binlerce kişinin evsiz kaldığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"İşin daha kötüsü, kendilerine 'Bir yıl içinde evleriniz yapılacak ve evlerinize gireceksiniz' diye verilen sözün aksine, neredeyse depremin birinci yılı dolmak üzereyken 10 vatandaşımızdan 9'u çadırda ya da konteynerde barınmak zorunda kalıyor. Sorunları büyük, karda kışta çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi acılar çekiyorlar. Sadece deprem değil, Cumhuriyet'in 100. yılında çok fazla acılar, kazalar, felaketler yaşadık ve şehitlerimiz oldu. Buradan bir kez daha kahraman Mehmetçiği saygı ve sevgiyle selamlarken, kayıplarımız için şehitlerimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet hem ailelerine hem de milletimize başsağlığı diliyoruz. Yeni kayıplar yaşamamak, yeni şehitler vermemek için herkesin görevini en iyi şekilde yapmasını, hiçbir ihmale yer bırakmayacak şekilde en titiz tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bunun da takipçisi olacağız."

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istedikleri sonuçları alamadıklarını ve ardından CHP'de bir değişim yaşandığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi partimiz, genç kadrolarıyla çok daha fazla kadın yöneticiye yer verdiğimiz kadrolarıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giriyor. İlk hedefimiz mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde hem geçen seneki seçim sonuçlarından mutsuz olanları hem de geçen sene seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy verseler de yaşamdan beklediklerini alamayan, hayat pahalılığının karşısında ezilen, emeklerinin karşılığını alamayan, geleceğinden endişeli olan herkesi 31 Mart seçimlerinde hem bu iktidara bir sarı kart göstermeye hem de geleceğe daha umutla bakmak için iyi yönetilen, CHP'nin yönettiği, herkesin yerleşmek istediği şehirlere, bu iyi yönetime bir ödül vermeye davet ediyoruz. Elbette herkes CHP'nin yönettiği şehirlere gelemez ama verecekleri oylarla iyi CHP belediyeciliğini, halkçı CHP belediyeciliğini kendi şehirlerine getirebilirler."

"GENÇLERE SESLENİYORUM; ASLA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

Seçmenlerden 31 Mart'ta, partilerinin aday göstereceği dürüst, namuslu, israf etmeyecek, yolsuzluğa izin vermeyecek belediye başkan adaylarına destek vermelerini beklediklerini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Bundan beş yıl önce 'martın sonu bahar' dedik, baharı getirdik. Şimdi bahar getiremediğimiz illere bahar getirmeyi, beş yıl önce bahar getirdiğimiz illerde yazı sürdürmeyi, güzel günleri sürdürmeyi vadediyoruz.

Bu güzel duygularla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Özellikle gençlerimize sesleniyorum; asla umutsuzluğa kapılmayın. Gelecek çok güzel olacak ve bütün dünyanın üzerinde hesap yaptığı bu güzel ülkenin gençlerinin, gelecekleri için dünyanın diğer ülkelerinde hesap yaptıkları, hayal kurdukları yarınları kabul etmiyoruz. İstediğinizde gideceksiniz, istediğinizde döneceksiniz ama bu güzel ülke sizin eviniz, sizin vatanınız. Çok yakın zamanda bu ülkeyi gençlerimize yakışır bir ülke haline getireceğiz."