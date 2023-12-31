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        Samsun'da jandarma ekipleri yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı

        Samsun'da jandarma ekipleri yılbaşı gecesi asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:08
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        Samsun'da jandarma ekipleri yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı
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        Samsun'da jandarma ekipleri yılbaşı gecesi asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Trafik Jandarması Timlerince kent giriş çıkışlarında ve jandarma sorumluluk alanlarında yoğun denetimler gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde asayiş tedbirleri kapsamında 141 asayiş timi, 7 motosikletli asayiş timi, 8 jandarma suç araştırma timi, 1 TEM timi, 2 KOM timi, 2 istihbarat timi, 1 komando timi, 6 köpek unsuru olmak üzere toplam 168 tim ve unsurda 622'si erkek, 5'i kadın olmak üzere 627 personel görev aldı.

        Denetimlere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hakan Fırat, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mustafa Koçyiğit, trafik, asayiş, KOM ve TEM şube müdürleri de katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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