Samsun'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Özkan K. yönetimindeki 55 JP 064 plakalı motosiklet, Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta, Ali Ç'nin kullandığı 55 AAU 141 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.