Samsunspor'dan Fofana ve Drongelen açıklaması Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor müsabakasında sakatlanan oyuncularımızdan Rick Van Drongelen´in yapılan tetkik ve muayenesi neticesinde sağ kasık bölgesinden (M. İliopsoas) kasında Evre 2 yaralanması tespit edilmiştir. Yine oyuncumuz Moryke Fofana´nın yapılan tetkik ve muayenesinde sağ ayak bileği bağ yaralanması ile birlikte kemik ödemi tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.