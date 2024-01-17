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        Samsunspor'dan Fofana ve Drongelen açıklaması

        Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:34 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:35
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        Samsunspor'dan Fofana ve Drongelen açıklaması
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        Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor müsabakasında sakatlanan oyuncularımızdan Rick Van Drongelen´in yapılan tetkik ve muayenesi neticesinde sağ kasık bölgesinden (M. İliopsoas) kasında Evre 2 yaralanması tespit edilmiştir. Yine oyuncumuz Moryke Fofana´nın yapılan tetkik ve muayenesinde sağ ayak bileği bağ yaralanması ile birlikte kemik ödemi tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimiz tarafından yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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