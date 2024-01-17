Salıpazarı Esnaf ve Esnaf Ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Barış Aydoğdu seçildi Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına, Barış Aydoğdu getirildi.

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına, Barış Aydoğdu getirildi.

Osman Yüksel'in istifasının ardından başkanlığa, başkan vekili Barış Aydoğdu aday oldu.

Aydoğdu, yönetim kurulu tarafından oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Aydoğdu, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Osman Yüksel'e de bugüne kadar yaptığı hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Salıpazarı esnafımızı en iyi şekilde temsil ederek, bana verilen bu görevi layıkıyla yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim kurulu üyelerimiz ve Salıpazarı esnafımızla el ele vererek odamızı daha iyi yerlere taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." dedi.