TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, sektör buluşmalarında konuştu:

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Dünyadaki ticaretin yüzde 80'lik kısmını standardizasyon faaliyetleri şekillendiriyor." dedi.

Şahin, Samsun Sanayi Odası işbirliğinde düzenledikleri "TSE ile Sektör Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Samsun'un lojistik imkanları, sanayi altyapısı, verimli ovaları ile Karadeniz'in en büyük ticaret ve sanayi şehri olduğunu söyledi.

Samsun'un 2022'de 1 milyar 300 milyon doları aşan ihracatıyla ekonomiye büyük katkı sağladığına işaret eden Şahin, "Samsun 2023'ün 9 ayında 1 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla yükseliş trendini sürdürmektedir. Zengin enerji kaynaklarına yakınlığı ile önemli kavşak özelliği taşıyan Samsun, yenilenebilir enerji alanında da güçlü bir potansiyele sahip. Samsun, başta ana metal sanayii olmak üzere gıda, mobilya, medikal gibi sektörlerdeki güçlü imalat yapısıyla ve nitelikli iş gücüyle, Türkiye Yüzyılı'na eşsiz değerler katacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, küresel ticaretin kökten değişiklikler yaşadığı günlerden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"İçinden geçtiğimiz bu süreçte, küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretler artıyor. Üretim merkezleri ve tedarik zincirinde alternatif oluşumlar da malumunuz ortaya çıkıyor. Üretimden tüketime tüm süreçler, dijital ve yeşil dönüşüm ekseninde de yeniden şekilleniyor. Doğal olarak da teknik düzenlemeler ve standartlar baştan başa yenileniyor. Esasında, bu teknik düzenlemelerin ve standartların belirlenmesi, dünya ekonomisindeki güç mücadelesinin de başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Dünyadaki ticaretin yüzde 80'lik kısmını standardizasyon faaliyetleri şekillendiriyor. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bu çalışmalarda mutlaka etkili ve belirleyici rol alması gerekiyor. Standartların belirlenmesi için mücadele edilirken, biz bu duruma seyirci kalamayız. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz çerçevesinde, üretimimizde yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin payını artırmak istiyorsak, uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımımızı ve buradaki etkinliğimizi artırmamız gerekiyor."

TSE ve sanayicilerin bu konuda ortak çalışması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Standartların belirlendiği uluslararası teknik komite çalışmalarına aktif katılım sağlanması gerektiğini burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. TSE olarak, uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki üyeliklerimizle, ülkemize güçlü bir temsil sağlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesindeki kuruluşlarla yaptığımız ikili anlaşmalarla, sanayicilerimizin yaşayabileceği olası teknik engelleri de bertaraf ediyoruz. Enstitümüz tarafından verilen sertifikalar dünyanın pek çok ülkesinde geçerli olup ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırıyor ve ürünlerinin yanında bir pasaport gibi dünyada serbest dolaşımını sağlamış oluyor. Bunlardan biri de 10 kapsamda onaylanmış kuruluş olarak hizmet verdiğimiz CE Belgesi. " diye konuştu.

Şahin, üretim süreçlerinde dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı politikaların dünyada büyük önem arz ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu değişen rekabet koşullarına uyum sağlaması, sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme dinamiğinin yakalanması için dijitalleşme ve yeşil dönüşüm becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Türk Standartları Enstitüsü olarak, bu büyüme dinamiğinin yeşil ve dijital dönüşümle uyumlu bir şekilde tesis edilmesi, rekabet gücümüzün ve verimliliğimizin artırılması amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 1 Ekim'de başlatılan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile artık Avrupa Birliğine ihracatımızda yeni teknik düzenlemelerle karşılaşacağız."

Toplantıya, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve sektör temsilcileri katıldı.