Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile otomotiv sektörü işbirliğinde nitelikli eleman yetişecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) arasında, sektöre nitelikli eleman yetiştirilmesi kapsamında protokol imzalandı.

OMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen protokolle mesleki eğitim işbirliği başlatılarak, Samsun'da otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip teknik elaman yetiştirilmesi planlanıyor.

Protokol kapsamında otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik "Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi" ve sertifikasyonu verilecek. Açılan kurslarda otomotiv elektrikçisi yetiştirmenin yanı sıra sektörde OMÜ öğrencilerine yüzde 25 istihdam teminatlı staj imkanı sağlanması da amaçlanıyor.

İmza tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak anlaşma ile açılacak olan kurslardaki eğitimler, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilecek.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, imza töreninde yaptığı konuşmada, otomotiv sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve bu kişilerin istihdam edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim programının şekillendiğini dile getiren Ünal, "Verilecek eğitim, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanı yetiştirme noktasında model olacak bir eğitim olacak. Eğitim süreci içerisinde uygulama, staj ve part time çalışma şeklinin sektöre destek vermesi arzu ediliyor. Bu çalışmanın bir diğer amacı da nitelikli iş gücünü ve nitelikli insan popülasyonunu Samsun'a çekmeyi sağlamak. Nitelikli insanın istihdamı birçok açıdan Samsun'un geleceğini, etkileyecek." diye konuştu.

SOYS Dernek Başkanı Mehmet Akif Koçak ise ilerleyen zamanda sektörde sıkıntı yaşamamak adına bugün nitelikli iş gücünü yetiştirmenin önemine dikkati çekti.

Yakın gelecekte kaportacı, boyacı, otomotiv elektrikçisi gibi elemanların bulunmasında sıkıntı yaşamamak için bu tarz protokollerin sayısının artması gerektiğini ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"Otomobil sektörünün de geleceği elektrikli araçlara döndüğü için bu bölümlerde eleman eksikliği olacak. Şimdiden hazırlığını yapmazsak yarın daha büyük sıkıntı yaşayacağımızı ön gördük. Sistemi şimdiden kurarsak ileride sıkıntı yaşamayacağız. Elektrikli araçlar, fosil yakıtlı araçlar gibi değil. Bu araçlara bilgisi ve donanımı olmayan kimseler müdahale edemez. OMÜ destekleriyle verilecek eğitimlerde alanında deneyimli hocalar ve sektördeki uzman kişiler öğrencilere ders verecek."

Protokol imza törenine, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Koordinatörü İdris Sancaktar, İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, otomobil firmalarının Samsun'daki temsilcileri ile akademisyenler katıldı.