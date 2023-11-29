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        Samsun'da cinayet zanlısı tutuklandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:21
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        Samsun'da cinayet zanlısı tutuklandı
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        Samsun'un Ladik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Bahşi Mahallesi'nde bir kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Mevlüt Bilgin'i (45) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz Keskin'in (75) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Bahşi Mahallesi'nde dün bir kahvehanede Yılmaz Keskin ile Mevlüt Bilgin arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Keskin'in silahla ateş ettiği Bilgin ağır yaralanmıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, helikopter ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirmiş, Keskin gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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